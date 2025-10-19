В Одессе произошли сильнейшие взрывы

Очевидцы говорят о том, что взрывов было несколько Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 20 октября 2025 года в Одессе и Одесской области зафиксирована серия мощных взрывов. Они прогремели в районе порта и одного из промышленных предприятий города Южный. Об этом сообщают местные telegram-каналы и группы в соцсетях.

«В местных группах в соцсетях сообщают о „Геранях“ в небе и серии „прилетов“ в районе порта и одного из предприятий в городе Южный. Сейчас там сильный пожар. Всего сообщается минимум о десяти прогремевших взрывах», — сообщили говорится в постах. Жители различных районов Одесской области, а также очевидцы из Днепропетровской и Черниговской областей также информируют о серии сильных взрывов.