Захарова: дипломаты уже готовят встречу Путина и Трампа

Российские дипломаты проводят масштабную работу по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 19 октября в интервью сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, контакты между лидерами уже состоялись, и процесс организации личных переговоров находится на продвинутой стадии. Подготовка к возможному саммиту идет по дипломатическим каналам, а также с привлечением внешнеполитических ведомств России и Венгрии.

«Контакт [Путина и Трампа] состоялся, он был прокомментирован администрацией президента. Господин [помощник президента Юрий] Ушаков подробнейшим образом с ним ознакомил. В развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия», — пояснила Захарова в интервью ТАСС. Она подчеркнула, что работа по организации встречи ведется на разных уровнях и является «очень глубокой и действительно серьезной».

По информации МИД, сейчас обсуждается место и формат переговоров. После телефонного разговора Путина и Трампа, состоявшегося 16 октября, президент США заявил о планах встретиться с российским лидером в ближайшее время в Будапеште. Российская сторона также подтвердила готовность приступить к подготовке встречи «без промедления». Для организации саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже распорядился создать специальный оргкомитет. По его словам, подготовка к мероприятию началась еще вечером 16 октября, сразу после получения соответствующих сигналов от обеих сторон.

