Шойгу призвал называть новые регионы России по-другому
Донбасс и Новороссия, по мнению Шойгу, всегда исторически принадлежали России
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал называть Донбасс и Новороссию «старыми» регионами. По его мнению, называть их «новыми» некорректно.
«<...> я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», — заявил Шойгу в интервью «Известиям».
Ранее президент Владимир Путин сообщал, что с 2022 года в Донбассе и Новороссии было построено и отремонтировано более 23,5 тысячи объектов, в том числе 6350 километров автодорог, а также одобрял комплексный план развития инфраструктуры России до 2036 года. Этот план предполагает масштабную модернизацию транспортной системы и повышение качества жизни во всех регионах, включая новые территории.
