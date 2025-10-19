ТАСС: ВС России ликвидировали главу штаба батальона ВСУ

ВС РФ успешно выполняют задачи в зоне СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Командир артиллерийской батареи 117-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Владимир Кудреватых и начальник штаба батальона 76-го полка связи и радиотехнического обеспечения ВСУ майор Александр Заика ликвидированы в результате ударов по пункту дислокации украинских военных в Сумской области. Об этом 19 октября сообщили российские силовые структуры.

«Одним из ударов по пункту дислокации ВСУ в Сумской области уничтожен командир артиллерийской батареи 117-й бригады ТрО капитан Владимир Кудреватых. Также в результате точного удара ликвидирован майор Александр Заика. Он занимал должность начальника штаба батальона 76-го полка связи и радиотехнического обеспечения ВСУ», — сообщил собеседник ТАСС.

Кроме того, российские силовые структуры уточнили, что в Черниговской области в результате высокоточного удара по позициям украинских военных уничтожены два сержанта 8-го отдельного батальона территориальной обороны — Александр Манис и Павел Гацук. Удары были нанесены по выявленным позициям противника, что позволило минимизировать потери среди гражданского населения и нанести урон командному составу ВСУ.

