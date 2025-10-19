Вся Россия масштабно отметит 80 лет с рождения Жириновского
Жириновскому исполнилось бы 80 лет 25 апреля
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Стала известна программа празднования 80-летнего юбилея экс-депутата всех восьми созывов Государственной Думы РФ от ЛДПР Владимира Жириновского. К 25 апреля, дню рождения известного политика, приготовлен цикл мероприятий. Уже утверждены первые мероприятия плана, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.
«Великий Жириновский многое сделал для становления и развития современной России, поэтому в следующем году 80-летие будет отмечаться на уровне государства. Юбилейные мероприятия пройдут по всей стране и еще раз напомнят гражданам России и нашим соотечественникам за рубежом о жизненном пути и прозорливых идеях незаурядного политика и патриота», — говорится в сообщении пресс-службы. В перечне событий — юбилейная выставка «Жириновский навсегда» и открытие именного музея.
Будет выпущен и представлен двухсерийный документальный фильм, а также биографическая книга. Состоится концерт, а еще форум «Жириновские чтения». К юбилею также приурочен выпуск государственных знаков почтовой оплаты. 6 ноября 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году торжеств в честь 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. Возглавит оргкомитет по подготовке мероприятий спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, а его заместителем назначен действующий лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.
Как URA.RU писало, 6 апреля 2022 года лидер партии ЛДПР скончался на 76-м году жизни. Он долго боролся с болезнью.
