Афганистан обсуждает с Россией прием карт «Мир»
Российские карты «Мир» могут начать принимать в Афганистане
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Афганистан ведет переговоры с Россией о возможности приема на своей территории российских платежных карт «Мир». Это позволит упростить денежные трансакции и будет способствовать развитию торговых отношений между странами. Об этом заявил посол Афганистана в РФ Гуль Хассан Хассан.
«Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные трансакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем. Это позволит развивать торговые отношения, а также поможет привлечь туристов из РФ», — сказал дипломат «Известиям».
Эксперты отмечают, что реализации проекта мешают технические сложности, включая отсутствие банковских терминалов в Афганистане и международные санкции. При этом подчеркивается, что введение карт «Мир» не вызовет новых санкций против России. Одновременно стороны развивают сотрудничество в энергетической сфере — российские компании уже работают в нефтегазовом секторе Афганистана, обсуждается строительство малых ГЭС.
Ранее Россия активно развивала сотрудничество с другими странами в энергетической и финансовой сферах, в том числе подписала соглашение с Эфиопией о совместной проработке проекта строительства атомной электростанции. Также российские компании уже работают в нефтегазовом секторе Афганистана, обсуждается строительство малых гидроэлектростанций, что свидетельствует о расширении экономического взаимодействия России с зарубежными партнерами.
