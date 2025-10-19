Размер не облагаемой налогом суммы подарков хотят увеличить в России

Налогов может стать меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Государственной Думы планируют внести на рассмотрение палаты законопроект, который предусматривает повышение необлагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 тысяч до 10 тысяч рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, который оказался в распоряжении СМИ 19 октября. Авторами инициативы стали председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

В пояснительной записке подчеркивается, что действующее ограничение в 4 тысячи рублей не соответствует современным экономическим реалиям. Депутаты отмечают: «Законопроектом предлагается учесть данное обстоятельство и увеличить определенную Налоговым кодексом предельную не облагаемую сумму освобождения по указанному основанию с 4 000 до 10 000 рублей», — говорится в пояснительном документе, слова приводит РИА Новости. Авторы считают, что увеличение этой нормы позволит снизить административную нагрузку на налогоплательщиков и усилит социальную поддержку граждан.

В законопроекте также предлагается расширить перечень доходов, освобождаемых от налогообложения. Согласно тексту документа, это коснется стоимости всех подарков, получаемых физлицами от организаций и индивидуальных предпринимателей, а также призов — как в денежной, так и в натуральной форме — за победу в конкурсах и соревнованиях, организованных по решению органов власти. Дополнительно предлагается не облагать налогом выигрыши, полученные в ходе рекламных мероприятий.

Кроме того, инициатива предусматривает освобождение от налогообложения сумм материальной помощи, оказываемой как действующим, так и бывшим сотрудникам, уволившимся по причине выхода на пенсию. Под действие законопроекта может попасть и возмещение работодателями стоимости лекарственных препаратов, приобретенных для работников, их родственников и подопечных, а также для бывших пенсионеров.