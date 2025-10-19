Киев надеется на продвижение Украины в ЕС за счет неких креативных решений
Украина не оставляет попыток попасть в ЕС
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украина рассчитывает на продвижение своей заявки на вступление в Евросоюз в декабре 2025 года благодаря «креативным решениям» по обходу вето Венгрии. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в интервью изданию Politico. По информации издания, руководство ЕС готовит юридические и политические механизмы, которые позволят открыть шесть переговорных кластеров для Украины, несмотря на противодействие Будапешта.
«Я надеюсь, что страны-члены найдут решение проблемы (венгерского вето) в декабре», — отметил украинский вице-премьер. В публикации Politico подчеркивается, что европейские лидеры рассматривают способы политического давления на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот отказался от блокирования процесса.
Издание уточняет, что в ЕС обсуждается возможность упростить процедуру голосования по открытию переговорных кластеров. Председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил изменить механизм принятия решений, чтобы обойти необходимость единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Однако, по мнению Виктора Орбана, даже для такой реформы потребуется согласие Венгрии, и Будапешт готов воспользоваться правом вето.
Тарас Качка также допустил, что для преодоления разногласий может быть организована личная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Однако сроки и место возможных переговоров пока не определены. По оценкам Politico, ситуация вокруг заявки Украины остается напряженной, а дальнейшие шаги Евросоюза будут зависеть от внутриполитических решений в Будапеште и Брюсселе.
