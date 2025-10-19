В базу украинского «Миротворца» попали четыре ребенка из России
Российские дети не первый раз оказываются в базе «Миротворца»
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесены сведения о четырех двухлетних детях. Об этом сообщило агентство ТАСС, ознакомившееся с материалами ресурса. Малыши обвиняются в «покушении на суверенитет Украины».
«В базу украинского экстремистского сайта „Миротворец“ попали четверо двухлетних детей. По данным сайта, все они обвиняются в „покушении на суверенитет Украины“ — говорится в сообщении ТАСС.
Ранее в сентябре в базу «Миротворца» уже были внесены данные 13 российских детей в возрасте от 2 до 17 лет, которых также обвинили в нарушении государственной границы и покушении на территориальную целостность Украины. В разные годы на сайте неоднократно появлялись сведения о несовершеннолетних, включая детей двух и трех лет, что вызывало обеспокоенность экспертов и правозащитников из-за угрозы их безопасности.
В 2021 году в число фигурантов ресурса внесли Фаину Савенкову, когда ей было всего 12 лет. Эксперты и правозащитники неоднократно обращали внимание на то, что подобная практика грубо нарушает международные нормы защиты прав ребенка и создает непосредственную угрозу их жизни и здоровью.
