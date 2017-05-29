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11:53  29 мая 2017 0

Ямальцы встречают лето на лыжах. ФОТО

Лыжная база Ивана Алыпова
Майская погода на Ямале располагает к лыжным прогулкамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

До наступления календарного лета осталось всего несколько дней. Однако вся северная часть Ямала до сих пор покрыта толстым слоем снега. В воскресенье в районе Салехарда и вовсе была метель. Но стойкие северяне восприняли такую погоду с юмором. Социальные сети заполонили фотографии очередной порции свежего снега с ироничными комментариями.

Среди сотен заснеженных фотографий больше всего выделяется снимок жителя города Лабытнанги. На улице он сфотографировал девушку, которая, по всей видимости, отправилась кататься на лыжах. «Фото дня! А ты смазал лыжи?» — пишет автор.

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Фото из социальных сетей
Вячеслав Егоров
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