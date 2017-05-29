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29 мая 2017
11:39  29 мая 2017 0

В Екатеринбурге обнародовали список особых зон к ЧМ-2018

Акция 1000 дней до ЧМ-2018. Екатеринбург, чм2018, памятник татищеву и де генину, чм-2018, чемпионат мира по футболу
Организаторы ЧМ-2018 заранее начали заботиться о безопасности спортсменов и болельщиковФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Организаторы чемпионата мира по футболу-2018 определили перечень особо контролируемых зон в Екатеринбурге на время мундиаля. Список подготовил межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период международных соревнований.

Решение штаба опубликовано «Российской газетой» 29 мая, оно касается проведения в России Кубка конфедераций-2017 (17 июня—2 июля) и чемпионата мира—2018 (14 июня-15 июля). Согласно указу президента России Владимира Путина, на местах с усиленными мерами безопасности будут проводиться антитеррористические мероприятия. Например, над ними будут ограничены полеты авиации.

Согласно свежему документу, в Екатеринбурге в перечень особых зон вошли четыре стадиона: реконструируемая «Екатеринбург Арена» на Репина, 5, где будут проходить матчи между сборными стран, а также тренировочные площадки «Спортивный комбинат «Урал» (Комвузовская, 9), «Уралмаш» (Фестивальная, 8) и «Калининец» (Краснофлотцев, 48).

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Специальный контроль также будет введен на площадке Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского, где состоятся фестивали болельщиков, и в гостиницах города, принимающих спортсменов, судей и организаторов — их список еще не готов: пока нет информации от команд-участниц.

«Границы контролируемых зон устанавливаются применительно к каждому объекту и обозначаются их правообладателями на период введения усиленных мер безопасности», — отмечается в решении.

Кубок Конфедераций в 2017 году пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Этот турнир считается «репетицией» чемпионата мира-2018, который с 25 мая по 25 июля, кроме вышеперечисленных городов, примут Екатеринбург, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Представители каких стран пожалуют в столицу Урала на чемпионат, пока неизвестно.

Один из бывших представителей уралмашевских фанатов Алексей Маврин в интервью с «URA.RU» прогнозировал, что во время мундиаля будут происходить столкновения болельщиков, так что повышенные меры безопасности не будут лишними и в этом случае.

Сергей Дианов
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