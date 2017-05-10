12:24 10 мая 2017 4

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин издал указ о введении усиленных мер безопасности в городах, принимающих Кубок Конфедераций — 2017 (1 июня — 12 июля) и чемпионат мира по футболу — 2018 (25 мая-25 июля). Девятистраничный документ разбит на 20 пунктов, в которых прописывается порядок действий властей и правоохранителей.

Кубок Конфедераций пройдет с 1 июня по 12 июля в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Этот турнир считается «репетицией» чемпионата мира — 2018, который с 25 мая по 25 июля, кроме вышеперечисленных городов, примут Екатеринбург, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

В указе президента говорится о необходимости определить на время турниров особые зоны, где будут введены специальные меры безопасности, в том числе против террористической угрозы. Например, в пределах этих территорий министерство транспорта РФ должно будет определить зоны ограничения полетов и запретные для плавания районы акватории.

На время турниров жесткие ограничения вводятся в отношении приезжих из других городов России и из-за границы, прибывающих в города-участники для временного или постоянного проживания (за исключением больниц, гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов и турбаз). Граждане РФ обязаны обратиться за регистрацией в органы МВД не позднее трех дней.

«Постановка на учет или регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства прибывших для временного или постоянного проживания, осуществляется в течение одних суток со дня их прибытия», — говорится в документе. В нем отмечается, что требования не распространяются на участников турниров и представителей FIFA.

В период футбольных мероприятий документ запрещает въезд в города автобусов, кроме тех, что получили специальное разрешение, осуществляют регулярные перевозки или оборудованы системой «ГЛОНАСС», и их водители заранее предупредили транспортную дирекцию ЧМ по футболу-2018 в РФ о планируемом въезде. Порядок передачи такой информации правительству РФ поручено определить в месячный срок.

Указ президента запрещает в городах участниках оборот гражданского и служебного оружия, патронов к нему, взрывчатых веществ и промышленной продукции, которая его содержит, а также ядовитых веществ. В пункте ниже говорится о приостановке деятельности опасных производств и организаций, «в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Перечень таких производств правительство страны определит в течение месяца.

В 17-м пункте указа говорится о том, что органам госвласти субъектов РФ поручено ввести усиленные меры по обеспечению аптек и медучреждений достаточными запасами лекарственных препаратов с наркотическими, психотропными веществами.

Ограничения коснутся и продавцов алкогольной продукции. Субъектам поручено определить границы, в которых продажа алкоголя будет запрещена.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Пока названия стран-гостей еще неизвестны. Один из самых ярких представителей уралмашевского фанатизма Алексей Маврин в блиц-интервью с «URA.RU» рассказывал, что во время мундиаля будут происходить столкновения болельщиков.