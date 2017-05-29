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Главные новости Свердловской области
12:43  29 мая 2017 0

«Что за апокалипсис?» В Екатеринбурге затопило улицы. ФОТО и ВИДЕО

Машины добираются вплавьФото: inburg

В Екатеринбурге затопило улицы Бебеля и Пехотинцев. Причиной аварии стал пробой в трубе.

«В 9:30 поступила информация о потопе. На место выехала бригада. Оказалось, что прорвало трубу холодного водоснабжения, диаметр пробоины почти 300 миллиметров. Сейчас водовод отключают», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водоканала».

Горожане сняли последствия инцидента на видео.

«Что за апокалипсис в этом городе?» — задалась в соцсетях риторическим вопросом пользователь Анастасия Морозова.

«Буль-буль», — лаконично отметил Максим Иванов.

На время устранения аварии несколько близлежащих домов останутся без холодной воды. Сколько конкретно зданий пострадали в результате аварии, станет известно после 15:00.

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Из-под земли бьет небольшой гейзер Фото: inburg

Данил Бардин
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