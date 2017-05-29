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Главные новости Тюменской области
12:51  29 мая 2017 9

Тюменский врач могла бы и в конуре жить, но добилась от властей ремонта жуткой служебной квартиры после письма Путину и «URA.RU». ФОТО

Чебаркуль. Раевский Александр. Орлов Андрей. Челябинск., главный врач
Молодой врач из Тюмени напомнила районным властям, кто здесь главныйФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молодому тюменскому врачу Сабине Гербер, которой по программе «Земский доктор» дали непригодную для жизни квартиру, наконец-то сделали ремонт. Власти Сорокинского района пошли на это только после обращения Сабины в СМИ и к президенту РФ Владимиру Путину.

Месяц назад молодой врач из Тюмени Сабина Гербер рассказала «URA.RU» о проблеме, с которой столкнулась, участвуя в областной программе «Земский доктор». По условиям программы специалисты, отправляющиеся в глубинку, получают миллион рублей подъемных и служебную квартиру. В квартире, который предложили Гербер в Сорокинском районе, была сломана сантехника, в полу образовались щели, стены были ободраны, а двери сделаны из фанеры. Из-за жутких условий врачу пришлось жить в одной из палат больницы. Фотографии предложенной квартиры она разместила в городских пабликах «ВКонтакте». История получила широкий общественный резонанс. Сабина также обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину.

После этого власти Сорокинского района, которые не решали вопрос даже о выделении врачу квартиры, вынуждены были сделать ремонт.

«Мне пришел ответ из администрации района, что квартира будет отремонтирована, — рассказала корреспонденту „URA.RU“ Сабина Гербер. — Мне сделали сантехнику, полы, электрику. Даже обои поклеили в комнатах».

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ФОТО: Сабина Гербер

«На основании ее заявления и ходатайства руководства больницы мы передали квартиру Гербер по служебному найму. Вопрос рассмотрели на комиссии администрации и утвердили», — пояснил начальник отдела ЖКХ Сорокинского района Андрей Полеваев.

По словам молодого врача, в областном департаменте здравоохранения за нее так и не вступились, устранившись от скандала: «Мне в департаменте сказали, что у меня завышенные требования. Могла бы и в конуре пожить». Несмотря на такие трудности, Сабина все же решила остаться работать в больнице Сорокинского района.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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