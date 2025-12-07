Бум вакансий для молодежи от 14 до 24 лет зафиксирован в Тюменской области

Строительство - одна из сфер, где требуются молодые сотрудники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работодатели Тюменской области осенью 2025 года резко увеличили число вакансий для молодежи от 14 до 24 лет. Бизнес активнее привлекает подростков и молодых специалистов в туризм, ресторанный сектор, строительство, автомобильный бизнес, IT и медицину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа», проанализировавшего предложения на рынке труда региона.

«Осенью 2025 года рынок труда региона активно расширяет набор как для подростков, так и для молодых специалистов: бизнес усиливает кадровые ресурсы перед пиком сезона, открывает новые точки сервиса, наращивает набор в строительство, автомобильный бизнес, IT и медицину», — передает пресс-служба сервиса «Авито Работа».

Для подростков 14–17 лет самым востребованным направлением стал туризм и ресторанный бизнес. Здесь число вакансий выросло в 1,6 раза, средняя предлагаемая зарплата составляет 35 052 рубля в месяц. Это одно из ключевых направлений трудоустройства для первой подработки: подросткам, не достигшим совершеннолетия, предоставляют несложные операционные функции, возможность гибкого графика и временную занятость в сезонные периоды.

В категории соискателей 18–24 лет лидером по темпам роста стал строительный сектор. Число вакансий для молодежи в стройке увеличилось в 1,5 раза, среднее зарплатное предложение достигло 81 627 рублей. Компании ищут молодых работников на стартовые технические и вспомогательные роли, формируя кадровый резерв перед крупными проектами.

На второй позиции по темпам роста находится автомобильный сектор. Количество вакансий для начинающих специалистов здесь увеличилось в 1,3 раза, средний уровень предлагаемого вознаграждения достиг 78 074 рублей. Работодатели в первую очередь проявляют интерес к помощникам механиков, сотрудникам сервисных зон и младшим консультантам.

В сфере IT, интернета и телекоммуникаций объем предложений для соискателей в возрасте от 18 до 24 лет вырос в 1,1 раза, при этом средняя зарплата составляет 60 116 рублей. Это направление по-прежнему остается одним из ключевых для тех, кто делает первые шаги в digital-среде и рассчитывает на последующее профессиональное развитие.

В медицинском и фармацевтическом сегменте зафиксирован рост числа вакансий для молодежи на 87%, средняя предлагаемая заработная плата составляет 53 939 рублей. По информации сервиса «Авито Работа», компании активнее нанимают младший медицинский персонал, ассистентов, а также работников вспомогательных подразделений в клиниках и аптеках региона.