В Тюмени за сотни миллионов рублей продают актив ЯНАО

В Тюмени с аукциона продают ямальский Дом ребенка
08 декабря 2025 в 11:50
За здание и землю под ним планируют получить минимум 395 миллионов

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Тюмени выставили на продажу Дом ребенка, входящий в состав госимущества Ямало-Ненецкого автономного округа. Начальная стоимость объекта — 395 953 900 рублей. Информация представлена на сайте по проведению торгов.

«Приватизация государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа. Здание: Дом ребенка (три этажа, площадь 2 830 квадратных метров). Также — земельный участок площадью 4 950 квадратных метров. Начальная цена: 395 953 900 рублей», — говорится в документации лота.

Здание расположено на Максима Горького, 28а. Ранее по этому адресу располагался Центр патологии речи и нейрореабилитации, однако он был закрыт в 2024 году из-за снижения количества юных пациентов, а также возможности для детей проходить необходимые процедуры непосредственно в ЯНАО. Дом ребенка уже выставляли на торги, но продан он не был.

