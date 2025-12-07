Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Промышленность

Стало известно, планируется ли возобновить работу «Кнауф Инсулейшн» в Тюмени

Тюменский завод «Кнауф Инсулейшн» возобновит работу после плановой остановки
07 декабря 2025 в 19:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Фирма «Кнауф» в числе прочего занимается производством стекловолокна

Фирма «Кнауф» в числе прочего занимается производством стекловолокна

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский завод по производству теплоизоляции «Кнауф Инсулейшн», остановивший выпуск продукции в конце ноября, возобновит работу в январе 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Павел Вишняков в эфире Радио РБК.

«Две трети наших продаж происходит в высокий сезон. Это весна, лето, начало осени. Соответственно, зимой у нас низкий сезон, и мы под этот период подстраиваем все ремонты линий», — сообщил РБК Павел Вишняков.

Вишняков отметил, что у завода есть согласованный график выхода на обычный цикл работы. Если конъюнктура изменится, производство могут запустить в течение двух‑трех дней. При этом сокращения штата не планируются. Напротив, компания открыла новые вакансии и продолжает набор персонала, чтобы обеспечить укомплектованность смен к моменту перезапуска линий.

Продолжение после рекламы

Руководитель компании уточнил, что остановка носит плановый характер и связана с общим спадом в отрасли. Он добавил, что суммарное падение спроса на теплоизоляцию на рынке достигло 20%.

О временной приостановке работы производственного цеха «Кнауф Инсулейшн» в Тюмени стало известно в конце ноября. Ранее в Тюмени приостановил работу завод керамического кирпича «Винзер».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал