Стало известно, планируется ли возобновить работу «Кнауф Инсулейшн» в Тюмени

Фирма «Кнауф» в числе прочего занимается производством стекловолокна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский завод по производству теплоизоляции «Кнауф Инсулейшн», остановивший выпуск продукции в конце ноября, возобновит работу в январе 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Павел Вишняков в эфире Радио РБК.

«Две трети наших продаж происходит в высокий сезон. Это весна, лето, начало осени. Соответственно, зимой у нас низкий сезон, и мы под этот период подстраиваем все ремонты линий», — сообщил РБК Павел Вишняков.

Вишняков отметил, что у завода есть согласованный график выхода на обычный цикл работы. Если конъюнктура изменится, производство могут запустить в течение двух‑трех дней. При этом сокращения штата не планируются. Напротив, компания открыла новые вакансии и продолжает набор персонала, чтобы обеспечить укомплектованность смен к моменту перезапуска линий.

Продолжение после рекламы

Руководитель компании уточнил, что остановка носит плановый характер и связана с общим спадом в отрасли. Он добавил, что суммарное падение спроса на теплоизоляцию на рынке достигло 20%.