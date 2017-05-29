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29 мая 2017
Главные новости Москвы
13:44  29 мая 2017 0

Уже разлито по бутылкам. В России появится вино «Крымский мост»

Винотека Code de Vino. Роман Сергеев. Екатеринбург, вино, алкоголь, винотека
Изысканное вино ждет торжественного моментаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Крымские и кубанские виноделы начали разливать по бутылкам вино под названием «Крымский мост». Эксклюзивный напиток готовили на пяти винодельнях с самого начала строительства моста через Керченский пролив в 2015 году.

Как сообщает агентство Nation News, первым по бутылкам игристое вино «Крымский мост» разлил крымский завод «Новый Свет». Сейчас специалисты проводят одну из последних технологических операций — перекладку 7000 бутылок. После завершения всех манипуляций виноделы получат вкуснейшее шампанское «Пино Нуар» из французского сорта винограда пино, что растет близ Севастополя.

На предприятии «Кубань-Вино» подготовят оригинальный купаж белого вина из трех сортов винограда — шардоне, рислинг и мюллер-тургау. На легендарном заводе «Массандра» ждет своего часа изысканный херес. Компания «Фанагория» удивит эстетов необычным сочетанием сортов винограда каберне и саперави. На винодельческом заводе в Саук-Дере готовят красное вино с легким оттенком вишни и лесных ягод.

Совместными усилиями виноделов будет наполнено 95 000 бутылок. Откупорить вино можно будет к завершению строительства моста, которое ожидается в конце 2018 года.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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