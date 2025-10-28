Единственный рейс между Россией и Мьянмой снова заработает после долгого перерыва

В Мьянму можно будет улететь уже в ноябре

Единственный из России авиарейс снова начнет летать в Мьянму. Ближайшие вылеты назначены на 2 и 11 ноября, следует из расписания новосибирского аэропорта Толмачево.

28 марта в Мьянме и соседнем Таиланде произошли два мощных землетрясения. Магнитуда толчков в Мьянме достигла 7,7 баллов, в Бангкоке — 4,2 балла и в провинции Мэхонгстон — 5,0 баллов. По данным СМИ, число погибших в Мьянме составило около 1000 человек, еще около 2350 — пострадали. О произошедшем URA.RU рассказывало в своем материале.