Общество

Сахалинцам раскрыли, когда во всех квартирах появится свет после блэкаута

В Сахалинской области в течение часа вернут электричество всем жителям
28 октября 2025 в 07:17
Электричество должны полностью восстановить за час-полтора

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Сахалинской области в ближайшее время восстановят электричество всем жителям. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

«Прокуратура вместе с Ростехнадзором проводит соответствующую проверку. Сейчас идет подключение всех систем по районам, то есть, фактически через час-полтора во всех районах будет электричество», — сказал глава региона. По его словам, отключение произошло из-за обрыва провода, из-за чего отключились все трансформаторы. Специалисты уточняют, как сработала система защиты.

Причина отключения электрической сети известна. Это обрыв провода. Произошло короткое замыкание, и таким образом в сети отключились все трансформаторы, и мы сейчас уточняем, как сработала защита.

Продолжение после рекламы

Жители Южно-Сахалинска и ряда населенных пунктов региона утром 28 октября остались без электроэнергии. О массовых отключениях заявили жители сразу нескольких областей, без электричества остались более 100 тысяч человек. При этом местные сообщали о вспышке в небе перед блэкаутом. Что произошло — URA.RU рассказывает в своем материале.  На данный момент электроснабжение восстановили для 70% потребителей.

