Сахалинцам раскрыли, когда во всех квартирах появится свет после блэкаута

В Сахалинской области в ближайшее время восстановят электричество всем жителям. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

«Прокуратура вместе с Ростехнадзором проводит соответствующую проверку. Сейчас идет подключение всех систем по районам, то есть, фактически через час-полтора во всех районах будет электричество», — сказал глава региона. По его словам, отключение произошло из-за обрыва провода, из-за чего отключились все трансформаторы. Специалисты уточняют, как сработала система защиты.

Причина отключения электрической сети известна. Это обрыв провода. Произошло короткое замыкание, и таким образом в сети отключились все трансформаторы, и мы сейчас уточняем, как сработала защита.

