Сахалинцам раскрыли, когда во всех квартирах появится свет после блэкаута
Электричество должны полностью восстановить за час-полтора
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Сахалинской области в ближайшее время восстановят электричество всем жителям. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
«Прокуратура вместе с Ростехнадзором проводит соответствующую проверку. Сейчас идет подключение всех систем по районам, то есть, фактически через час-полтора во всех районах будет электричество», — сказал глава региона. По его словам, отключение произошло из-за обрыва провода, из-за чего отключились все трансформаторы. Специалисты уточняют, как сработала система защиты.
Причина отключения электрической сети известна. Это обрыв провода. Произошло короткое замыкание, и таким образом в сети отключились все трансформаторы, и мы сейчас уточняем, как сработала защита.
Жители Южно-Сахалинска и ряда населенных пунктов региона утром 28 октября остались без электроэнергии. О массовых отключениях заявили жители сразу нескольких областей, без электричества остались более 100 тысяч человек. При этом местные сообщали о вспышке в небе перед блэкаутом. Что произошло — URA.RU рассказывает в своем материале. На данный момент электроснабжение восстановили для 70% потребителей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.