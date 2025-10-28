Российские военные уничтожили украинских солдат за чаепитием
Бойцы «Востока» застали врасплох ВСУ в Запорожской области
Российские бойцы группировки «Восток» скрытно подошли к позициям ВСУ и застали противника врасплох при освобождении Новониколаевки в Запорожской области. Об этом рассказал командир отделения с позывным Баха.
«Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай — буквально пару минут недопонимания, и все», — поделился подробностями штурма боец с РИА Новости.
По его словам, у украинских военных была разветвленная сеть опорных пунктов. Российские бойцы тихо проходили между позициями рано утром, когда часть противника еще спала. Кого-то взяли в плен, те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы.
Ранее российские штурмовые подразделения уже проводили аналогичные операции в Запорожской области, включая освобождение Нововасилевского, где бойцы группировки «Восток» также обнаружили базу ВСУ, изъяли документы и взяли пленных. Полученные разведданные позволяли наносить удары по позициям украинских военных и обеспечивали продвижение российских сил в регионе.
