В Москве уничтожили один БПЛА
28 октября 2025 в 07:47
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший на Москву. На песте падение обломков работают специалисты. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
