Российским военным удалось перехватить переговоры командования ВСУ

Российские бойцы перехватили переговоры командования ВСУ во время успешного штурма украинских позиций. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Перехватом радиопрограммы было установлено, что военнослужащий с позывным „Кава“ выполняет боевые задачи в составе 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Является командиром одного из подразделений», — рассказал источник.

По его словам, в ходе перехваченного разговора командир ВСУ докладывал о том, что российские штурмовики оперативно провели зачистку их позиций. При этом командование приказывало подчиненным не отступать, несмотря на успешное наступление армии РФ.

