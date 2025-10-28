Российским военным удалось перехватить переговоры командования ВСУ
Российские военные перехватили панические переговоры командования ВСУ
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российские бойцы перехватили переговоры командования ВСУ во время успешного штурма украинских позиций. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Перехватом радиопрограммы было установлено, что военнослужащий с позывным „Кава“ выполняет боевые задачи в составе 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Является командиром одного из подразделений», — рассказал источник.
По его словам, в ходе перехваченного разговора командир ВСУ докладывал о том, что российские штурмовики оперативно провели зачистку их позиций. При этом командование приказывало подчиненным не отступать, несмотря на успешное наступление армии РФ.
Ранее на харьковском направлении в районе Купянска российские войска уже перехватывали информацию и наносили удары по позициям ВСУ после передачи координат украинскими военными с помощью дрона. На этом участке фронта ранее отмечались ожесточенные бои, переброска резервов украинской армии и активное использование дронов обеими сторонами, что способствовало усилению давления на украинские позиции.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.