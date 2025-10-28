Финансист оценил идею сократить ежегодный отпуск

Эксперт считает, что сокращать дни отпуска россиянам нецелесообразно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сокращение ежегодного оплачиваемого отпуска для россиян маловероятно. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев 28 октября. Такой прогноз он дал на фоне инициативы общественного деятеля и политтехнолога Вадима Попова, который предложил уменьшить отпуск до 21 дня в году и ограничить январские каникулы шестью днями.

По словам Селезнева, действующая система отпусков соответствует европейским стандартам и менять ее сейчас нецелесообразно. «Крайне маловероятно, что сейчас их изменят. Во-первых, это вызовет общее недовольство. Во-вторых, в этом нет смысла. У работодателей и так существует много способов увеличения рабочего времени и сокращения числа отпускных дней», — рассказал эксперт «Газете.ru».

Он добавил, что сотрудники нередко берут отпуск частями и накапливают компенсации, которые выплачиваются при увольнении. Это устраивает и работодателей, и работников, а менять устоявшееся правило «никто сейчас не будет», уверен Селезнев.

