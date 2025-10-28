Россия расширяет торговлю со странами Азии в нацвалютах

Россия расширяет торговлю с Вьетнамом и другими странами АСЕАН в национальной валюте Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Россия расширяет расчеты в национальных валютах с Вьетнамом и другими странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отметив, что российская делегация ведет переговоры о расширении торговли именно в национальных валютах.

«Россия увеличивает торговлю в нацвалютах со странами объединения. <...> Это направление нашей экономической политики со многими странами. <...> С рядом стран заключены соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, в частности с Вьетнамом. Это хорошо работает. Есть проблемы, но они решаемы, — отметил Руденко в беседе с „Известиями“.

По словам Руденко, данный курс поддерживается по целому ряду направлений, включая обсуждение возможности приема российских банковских карт в регионе. Переговоры о расширении использования национальных валют во взаимной торговле ведутся на фоне роста значения Азиатско-Тихоокеанского региона для внешней политики России и усиления экономических связей с Китаем.

По сообщениям «Известий», Москва активно осуществляет расчеты с партнерами в юанях. Данная валюта усиливает свои позиции в регионе на фоне западных санкций и торговых войн США. В регионе АСЕАН сегодня входят 11 государств с совокупным ВВП более 3,6 трлн долларов.