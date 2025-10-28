Россия расширяет торговлю со странами Азии в нацвалютах
Россия расширяет торговлю с Вьетнамом и другими странами АСЕАН в национальной валюте
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Россия расширяет расчеты в национальных валютах с Вьетнамом и другими странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отметив, что российская делегация ведет переговоры о расширении торговли именно в национальных валютах.
«Россия увеличивает торговлю в нацвалютах со странами объединения. <...> Это направление нашей экономической политики со многими странами. <...> С рядом стран заключены соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, в частности с Вьетнамом. Это хорошо работает. Есть проблемы, но они решаемы, — отметил Руденко в беседе с „Известиями“.
По словам Руденко, данный курс поддерживается по целому ряду направлений, включая обсуждение возможности приема российских банковских карт в регионе. Переговоры о расширении использования национальных валют во взаимной торговле ведутся на фоне роста значения Азиатско-Тихоокеанского региона для внешней политики России и усиления экономических связей с Китаем.
По сообщениям «Известий», Москва активно осуществляет расчеты с партнерами в юанях. Данная валюта усиливает свои позиции в регионе на фоне западных санкций и торговых войн США. В регионе АСЕАН сегодня входят 11 государств с совокупным ВВП более 3,6 трлн долларов.
Ранее Россия уже начала переход на использование национальных валют во взаимной торговле со странами Центральной Азии. Президент Владимир Путин подчеркивал, что для этих расчетов используется российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС) и аналогичные системы в регионе. Москва заявляла о намерении наращивать подобное сотрудничество с экономическими партнерами.
