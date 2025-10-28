Врач назвала безобидные продукты, которые разрушают кости

Соль выводит из организма кальций Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кости могут разрушаться из-за чрезмерного употребления соли, кофеина, сахара и газировок. Как сообщила врач-эндокринолог Ирина Зятикова, такие продукты ускоряют потерю кальция из организма и приводят к хрупкости костной ткани.

«Поваренная соль (хлорид натрия) — это главный враг костей, ведь при выведении почками избытка натрия из организма мы теряем и кальций. Важно помнить, что соль содержится во многих продуктах: колбасах, сосисках, полуфабрикатах, соусах, сырах и даже в хлебе, поэтому мы часто превышаем норму ВОЗ в 5 г соли в день», — рассказала «Газете.ru» врач. По ее словам, до 25–30 лет в организме происходит активный прирост массы костной ткани, а затем минеральная плотность начинает медленно снижаться.

Зятикова уточнила, что избыток сахара и кофеина также влияет на костную ткань: сахар создает в организме кислую среду, для нейтрализации которой организм вынужден использовать кальций из костей. Также он нарушает всасывание кальция в кишечнике. В кофе содержится танин, который отрицательно влияет на усвоение кальция. Кроме того, как подчеркнула эксперт, для костей опасен избыток фитиновой и щавелевой кислот.

Утоление жажды газированными напитками также опасно. «Особую опасность представляют темные газированные напитки типа колы, так как они содержат ортофосфорную кислоту и фосфор. Когда фосфора в организме много, он вынужден забирать кальций из костей и направлять его в кровь для восстановления баланса», — рассказала эндокринолог. Также она напомнила, что алкоголь угнетает деятельность клеток, которые участвуют в ремоделировании костной ткани, и нарушает всасывание кальция.