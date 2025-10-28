Появились новые кадры с испытания российского самолета МС-21
На борту тестируют работу новых отечественных систем и двигателей (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Минпромторг России опубликовал кадры взлета российского среднемагистрального самолета МС-21с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех). На борту тестируют работу российских систем двигателей ПД-14.
«Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года», — говорится в сообщении ведомства. Сборку 14 пассажирских лайнеров МС-21 в рамках серийного производства завершили в июле 2025-го.
Ранее опытный образец полностью российского МС-21 в апреле 2025 года поднялся в небо и успешно завершил полет. Он должен стать ответом ушедшим из России компаниям Boeing и Airbus. Обо всех достоинствах МС-21 и об истории создания первого российского полностью импортозамещенного самолета — в материале URA.RU.
