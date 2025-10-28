После жуткого ДТП с автобусом в Приморье пострадали 8 человек

Сейчас полицейские проводят проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аварии с автобусом в Приморском крае, который перевозил туристов из Китая, пострадали 8 человек, среди них есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

«58-летний водитель автобуса King Long, двигаясь со стороны села Галенки в направлении села Новоникольск, не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, совершив столкновение с трактором Fotom TB 524 с прицепом под управлением 37-летнего водителя», — говорится в публикации ведомства. Отмечается, что в автобусе ехали 25 человек. Травмы получили водитель и 7 пассажиров автобуса King Long: женщины 44, 55 и 69 лет, мужчины 20 и 23 лет, а также 11-летний мальчик. Сейчас проводится проверка.