Амурского тигра, пугающего жителей Приморья, могут отловить

Амурского тигра под Владивостоком могут отловить из-за выходов к людям

В Шкотовском районе Приморья власти рассматривают возможность отлова амурского тигра, который регулярно выходит к деревне Подъяпольское. Об этом сообщается в социальных сетях Министерства природы Приморского края.

«Создана маневренная группа для оперативного выезда на места появления тигра и контроля за ситуацией. Рассматривается возможность изъятия данной особи из естественной среды обитания для предотвращения конфликтных ситуаций», — заявили в ведомстве. Постоянный мониторинг за перемещениями хищника также ведут сотрудники охотнадзора, в том числе в районе села Дунай.

На прошедшей неделе в администрации Шкотовского округа состоялось заседание оперативного штаба по ситуации с тигром. Власти призывают жителей немедленно сообщать о всех случаях визуального контакта с хищником или обнаружения его следов.

