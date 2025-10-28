Амурского тигра, пугающего жителей Приморья, могут отловить
Амурского тигра под Владивостоком могут отловить из-за выходов к людям
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Шкотовском районе Приморья власти рассматривают возможность отлова амурского тигра, который регулярно выходит к деревне Подъяпольское. Об этом сообщается в социальных сетях Министерства природы Приморского края.
«Создана маневренная группа для оперативного выезда на места появления тигра и контроля за ситуацией. Рассматривается возможность изъятия данной особи из естественной среды обитания для предотвращения конфликтных ситуаций», — заявили в ведомстве. Постоянный мониторинг за перемещениями хищника также ведут сотрудники охотнадзора, в том числе в районе села Дунай.
На прошедшей неделе в администрации Шкотовского округа состоялось заседание оперативного штаба по ситуации с тигром. Власти призывают жителей немедленно сообщать о всех случаях визуального контакта с хищником или обнаружения его следов.
Ранее в Приморье уже фиксировались серьезные инциденты с амурскими тиграми — в сентябре 2025 года задержали подозреваемых в убийстве животного, занесенного в Красную книгу России, и возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи редкого хищника. Прокуратура взяла расследование под особый контроль, а ситуация с амурскими тиграми продолжает оставаться в центре внимания властей региона.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.