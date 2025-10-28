Гладков назвал новые детали удара ВСУ по дамбе в Белгородской области

Белгородскую дамбу обстреливали ракетами во время ремонта, сообщил губернатор Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинские военные в воскресенье обстреляли ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, где в это время шли срочные ремонтные работы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Бригады работают у нас на нескольких объектах в течение последних нескольких суток, особенно вчера под непрекращающимися атаками противника: беспилотниками, ракетами. Проявляют истинные чудеса героизма, абсолютно простые гражданские люди, которые пытаются спасти воду, резерв, защитить людей», — заявил губернатор в своем telegram-канале.

Гладков уточнил, что водохранилище не является основным источником водоснабжения Белгорода, однако его потеря создаст серьезные проблемы. В регионе предпринимают экстраординарные меры защиты от ударов.

