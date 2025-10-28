Судмедэксперт, продававший информацию об умерших, избежал наказания

Верховный суд оправдал судмедэксперта, продававшего данные умерших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный суд России полностью оправдал и освободил из-под стражи судмедэксперта из Мордовии Михаила Таганова, которого обвиняли в продаже данных умерших. Об этом говорится в определении суда.

«Судебная коллегия Верховного суда определила приговор Ленинского районного суда Саранска Республики Мордовия в отношении Таганова Михаила Николаевича отменить, уголовное дело прекратить в связи с отсутствием в действиях Таганова М. Н. состава преступления. Признать за Тагановым М. Н. право на реабилитацию», — цитирует документ агентство ТАСС.

Ранее судмедэксперта признали виновным в том, что он за 625 тысяч рублей передавал ритуальным агентствам персональные данные умерших и информацию о месте нахождения тел. Сначала его приговорили к 7,5 годам колонии за взятку, затем смягчили наказание до 2,5 лет. Верховный суд постановил, что Таганов, как рядовой специалист без руководящих полномочий, не мог быть осужден по статье о взятках, а в его действиях не нашли существенного нарушения прав граждан.

