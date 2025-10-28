Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Судмедэксперт, продававший информацию об умерших, избежал наказания

ВС РФ оправдал судмедэксперта из Мордовии Михаила Таганова
28 октября 2025 в 07:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Верховный суд оправдал судмедэксперта, продававшего данные умерших

Верховный суд оправдал судмедэксперта, продававшего данные умерших

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный суд России полностью оправдал и освободил из-под стражи судмедэксперта из Мордовии Михаила Таганова, которого обвиняли в продаже данных умерших. Об этом говорится в определении суда.

«Судебная коллегия Верховного суда определила приговор Ленинского районного суда Саранска Республики Мордовия в отношении Таганова Михаила Николаевича отменить, уголовное дело прекратить в связи с отсутствием в действиях Таганова М. Н. состава преступления. Признать за Тагановым М. Н. право на реабилитацию», — цитирует документ агентство ТАСС.

Ранее судмедэксперта признали виновным в том, что он за 625 тысяч рублей передавал ритуальным агентствам персональные данные умерших и информацию о месте нахождения тел. Сначала его приговорили к 7,5 годам колонии за взятку, затем смягчили наказание до 2,5 лет. Верховный суд постановил, что Таганов, как рядовой специалист без руководящих полномочий, не мог быть осужден по статье о взятках, а в его действиях не нашли существенного нарушения прав граждан.

Продолжение после рекламы

В России уже рассматривались дела медицинских работников, обвиняемых в нарушениях профессиональной деятельности. Так, хирург из Нижнего Тагила Михаил Шалагин был признан виновным в причинении смерти по неосторожности во время операции на дому, однако освобожден от наказания из-за истечения срока давности. Эти случаи подчеркивают внимание суда к деталям расследования и квалификации действий специалистов при вынесении приговора.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал