Большинство жителей Сахалинской области получило электричество после внезапного блэкаута

В Сахалинской области электричество восстановили на 70%
28 октября 2025 в 07:00
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Энергетики в Сахалинской области восстановили электроснабжение для большинства жителей после внезапного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«На данный момент энергетики восстановили электроснабжение 70 процентов потребителей Сахалинской области», — говорится в сообщении. Без электроэнергии жители Южно-Сахалинска и ряда населенных пунктов региона остались утром 28 октября.

О массовых отключениях заявили жители сразу нескольких областей, без электричества остались более 100 тысяч человек. При этом местные сообщали о вспышке в небе перед блэкаутом. Что произошло — URA.RU рассказывает в своем материале.

