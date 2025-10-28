Большинство жителей Сахалинской области получило электричество после внезапного блэкаута
Специалисты восстановили электроснабжение для 70% жителей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Энергетики в Сахалинской области восстановили электроснабжение для большинства жителей после внезапного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«На данный момент энергетики восстановили электроснабжение 70 процентов потребителей Сахалинской области», — говорится в сообщении. Без электроэнергии жители Южно-Сахалинска и ряда населенных пунктов региона остались утром 28 октября.
О массовых отключениях заявили жители сразу нескольких областей, без электричества остались более 100 тысяч человек. При этом местные сообщали о вспышке в небе перед блэкаутом. Что произошло — URA.RU рассказывает в своем материале.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.