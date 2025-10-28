Российские военные отразили атаку беспилотников на столицу: карта БПЛА на 28 октября

В ночь на 28 октября Россию попытались атаковать 21 беспилотник Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ночь на 28 октября системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников в нескольких регионах. В частности, дроны ВСУ были поражены над Москвой, Тульской, а также Брянской областью. В частности, глава Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников. Что известно о ночной атаке БПЛА противника — в материале и карте URA.RU.

Легенда карты Фото: Карта ударов дронов ВСУ

Отражена атака на столицу

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале после полуночи сообщил о двух сбитых дронах ВСУ. Он отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Уже утром 28 октября стало известно об отражении атаки еще одного дрона. Всего столицу безуспешно атаковали три беспилотника.

Варварский удар по Брянской области

Киевские власти продолжают осуществлять атаки в Брянской области, направленные против мирного населения. Как сообщил губернатор области Александр Богомаз, очередной удар был нанесен силами ВСУ с применением дронов-камикадзе по гражданскому автомобилю, который двигался вблизи поселка Погар Погарского района.

Продолжение после рекламы

В результате произошедшей атаки один из мирных жителей получил ранения и был госпитализирован, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Транспортное средство также получило значительные повреждения.

Тульская область также оказалась в зоне поражения

Также сообщалось о попытке украинских беспилотников поразить Тульскую область. Средства ПВО РФ сбили четыре БПЛА над регионом. Об этом рассказал глава Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавших в результате атаки нет, как и повреждений объектов. Губернатор объяснил, что инцидент произошел ночью.

Сразу после отражения атаки в области был введен режим повышенной готовности. Власти предупредили, что сохраняется риск повторных попыток воздушных ударов. Жителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. После анализа ситуации губернатор Миляев объявил об окончании угрозы атаки БПЛА для региона и снятии ограничительных мер утром 28 октября.

Свыше десятка дронов над Брянской область

Средства ПВО в ночь на 28 октября также уничтожили 14 беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Информацию подтвердил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале ближе к часу ночи по местному времени. В регионе также обошлось без повреждений и пострадавших.