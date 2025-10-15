Пенсии и пособия придут раньше: как ноябрьские праздники изменят график выплат

Россиян предупредили о переносе пенсий и детских пособий из-за праздников в ноябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ноябре порядок выплаты детских пособий и пенсий будет скорректирован в связи с предстоящими праздничными днями. Соответствующая информация содержится в материалах Пенсионного фонда и Социального фонда России. Согласно обновленному графику, единое пособие и выплаты на детей в возрасте до трех лет, а также пенсии поступят гражданам 1 ноября, а не 3 ноября, как это предусмотрено обычным расписанием. Подробнее — в материале URA.RU. Почему дата выплат изменится В ноябре этого года в России вступят в силу значимые изменения, касающиеся социальных выплат. В связи с празднованием Дня народного единства и изменением графика выходных дней, часть пособий будет перечислена досрочно, а отдельные категории пенсионеров смогут рассчитывать на заметное увеличение размера пенсий. В соответствии с новым порядком переноса выходных дней первый день ноября объявлен рабочим, тогда как третье ноября станет выходным. В результате этого социальные выплаты поступят гражданам заранее — 1 ноября, что позволит им заблаговременно подготовиться к праздничным дням. Детские пособия в ноябре НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Необычная индексация пенсий в 2026 году, миллиарды рублей на соцвыплаты: какие еще изменения ждут пенсионеров Выплата детских пособий, как правило, осуществляется до 10 числа каждого месяца, однако в ноябре средства поступят на счета раньше обычного срока. Уже 1 ноября будет произведено досрочное перечисление единого пособия, выплат на первого ребенка в возрасте до трех лет, пособий по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, а также выплат на детей военнослужащих до трех лет и единого пособия беременным женщинам. После, 5 ноября, граждане получат ежемесячное пособие, выплачиваемое из средств материнского капитала, а 7 ноября работающим родителям детей в возрасте до полутора лет денежные средства также поступят раньше установленного срока. Следует учитывать, что процесс зачисления средств может занять целый день. Отметим, что в ноябре россияне получают социальные выплаты за предыдущий месяц — октябрь. Пенсии в ноябре Пенсии и детские пособия должны прийти 1 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выплата пенсий осуществляется в период с 3 по 25 число каждого месяца, при этом конкретная дата определяется регионом проживания и выбранным способом получения средств. В случае совпадения установленной даты с праздничными или выходными днями, график выплат корректируется с целью предотвращения задержек. В подобных ситуациях пенсионные выплаты производятся заранее — как правило, в последний рабочий день перед наступлением праздничного периода. То есть пенсионные выплаты, как и детские пособия, должны прийти раньше 3 ноября. Что делать тем, кому пенсии приходят не 2, 3 или 4 числа В случае, если установленная дата получения пенсии приходится на любой другой рабочий день ноября, например, 5, 6 или 7 число, порядок выплат для вас останется прежним. Пенсионные средства поступят в обычные сроки, предусмотренные графиком. Все последующие выплаты в течение месяца также будут осуществляться согласно стандартному расписанию, без каких-либо изменений. Кому повысят пенсии в ноябре НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Правительство выделит дополнительные миллиарды на поддержку пенсионерам и инвалидам: ждать ли надбавок В ноябре 2025 года будет произведено увеличение пенсий для граждан, достигших 80-летнего возраста в октябре. С января текущего года базовая часть пенсии составляет 8 907 рублей, после повышения эта сумма возрастет до 17 815 рублей. Следует отметить, что с начала 2025 года были внесены изменения в порядок предоставления компенсаций по уходу за гражданами старше 80 лет, а также инвалидами I группы. Для этой категории предусмотрена ежегодно индексируемая надбавка к пенсии, которая составляет 1 314 рублей и начисляется в автоматическом порядке. Жители северных регионов получают увеличенные выплаты за счет применения районного коэффициента, в результате чего ежемесячное повышение может превышать 10 тысяч рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены также для летчиков и шахтеров, размер пособий определяется условиями труда и продолжительностью специального стажа. Минимальный требуемый стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый последующий год стажа выплачивается 1% от среднего заработка, однако общий размер доплаты не может превышать 75–85% от прежней заработной платы. В ноябре 2025 года, с учетом инфляционного коэффициента 1,076, выплаты этой категории увеличатся на 2–5%, что в среднем составит от 1,5 до трех тысяч рублей. Перерасчет пенсий для всех получателей будет осуществлен автоматически на основании сведений, содержащихся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и трудовой книжке. Необходимости предоставления дополнительных документов нет. График работы почты и банков Следует обратить внимание на режим работы организаций, которые доставляют пенсию Фото: Илья Московец © URA.RU Следует обратить внимание на график работы организаций, занимающихся доставкой пенсий. 1 ноября, которое выпадает на субботу, рабочий день будет сокращен в связи с предпраздничным режимом. 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник) объявлены официальными выходными днями. Начиная с 5 ноября, все организации возобновят работу в стандартном режиме. Рекомендуется заранее уточнить актуальную информацию о режиме работы вашего почтового отделения или банка. Это можно сделать по телефону горячей линии либо на официальном сайте учреждения. Такой подход позволит заранее узнать дату поступления пенсии и своевременно спланировать свои дела на праздничные дни.

