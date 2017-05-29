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Главные новости Югры
16:17  29 мая 2017 0

Жителя Югры с проломленной головой перевезли из Турции домой

Сургутский спасатель Иван Цивка пострадал в Турциифото:соцсети

Югорский спасатель Иван Цивка, получивший в Турции серьезную травму головы, доставлен в Сургут. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил «URA.RU» коллега пострадавшего Александр Турыгин.

«В данный момент жизни Ивана ничего не угрожает. Его состояние стабильно удовлетворительное. В аэропорту Сургута его встретили медики и доставили в окружную травматологическую больницу», — рассказал Турыгин.

Со слов коллеги Ивана, в данный момент турецкой полицией выясняются обстоятельства происшествия. Сам же пострадавший последние дни в Турции не помнит — его обнаружили с пробитой головой вблизи отеля, в месте, недоступном для камер видеонаблюдения.

Как уже сообщало агентство, сургутянин получил серьезную травму головы в Турции при непонятных обстоятельствах. Ему диагностировали перелом черепа и закрытую черепно-мозговую травму. Убедившись, что россиянин выдержит авиаперелёт, турецкие специалисты отправили пострадавшего на родину.

Игорь Волосин
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