Брат кандидата в мэры избил коммунальщика на Урале

17:00 29 мая 2017 0

Сотрудник УК пострадал во время рейда по должникам за коммунальные услуги Фото: УК "УправДом"

Жителю Свердловской области не понравилось, что ему напомнили о долге за коммунальные услуги. Конфликт произошел в Нижней Туре в доме на улице Береговой, 21. Два представителя управляющей компании «УправДом», как обычно, обходили адреса должников и напоминали о необходимости гасить долги.

«На нашей территории 460 должников, которые в общей сложности уже должны 42 миллиона рублей. Поэтому ребята обходят их регулярно. Бывали конфликтные ситуации, угрозы, но до драк раньше не доходило. У нас даже в регламенте записано, что, если возникает угрожающая ситуация, надо отступить, уйти — жизнь и здоровье важнее», — рассказал «URA.RU» официальный представитель УК «УправДом» Иван Куликов.

По словам Куликова, один из сотрудников — электрик — пошел проверять, нет ли незаконных подключений. А другой — 22-летний Илья Лебедев — позвонил в квартиру Якова Стасенка, который задолжал 25 тысяч рублей.

«Стасенок заявил, что погасил долг. А когда Лебедев предложил показать ему квитанцию об оплате, хозяин квартиры с матом кинулся на него и ударил по лицу. Они сцепились и остановились лишь, когда в коридор выбежала дочь Стасенка, у которого вес за 100 кг и по габаритам он вдвое больше нашего сотрудника. Когда Илья пошел вниз по лестнице, Стасенок догнал его и продолжил избивать, их разнял вернувшийся электрик, — продолжает Иван Куликов. — В результате Илья Лебедев доставлен в ЦГБ с черепно-мозговой травмой, у него сотрясение мозга».

Пострадавший написал на жителя дома заявление в полицию. Тот, в свою очередь, тоже написал заявление, что коммунальщик напал на него, избил и отнял золотую цепочку. Причем, по словам Куликова, выяснять отношения приехал в отдел полиции старший брат должника — Алексей Стасенок, который является зарегистрированным кандидатом в мэры Нижней Туры.

«Личности участников конфликта установлены, они опрошены, оба подали друг на друга встречные заявления. Сейчас по факту драки проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Если органы внутренних дел получат заключение от судмедэксперта о причинении легкого вреда здоровью, материалы будут переданы в суд. Если травмы признают незначительными, то будет возбуждено административное производство по статье «Побои».

По словам Куликова, позже выяснилось, что Стасенок действительно погасил часть долга — заплатил 15 тысяч рублей. Однако причины его агрессивного поведения пока неизвестны. Редакции «URA.RU» не удалось связаться с членами семьи Стасенка.