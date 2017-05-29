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29 мая 2017
Главные новости Москвы
16:56  29 мая 2017 0

Центробанк будет следить за теми, кто берет кредиты на родственников

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, кредиты, долги
Люди часто платят по кредитам, оформленным не на себяФото: depositphotos.com © URA.RU

Намерение Центробанка создать единую базу кредитных историй, чтобы дать возможность банкам получать максимально полную информацию о долговой нагрузке клиентов, коснется родственников заемщиков.

Сейчас на рынке кредитных историй работает четыре крупных бюро, передает «Экономика сегодня». Однако, по крайней мере, три игрока могут объединить свои данные по заемщикам в одну базу.

«Инициатива хорошая, риски снизятся, но полностью их снять не удастся. Кредитные истории у нас индивидуальные, а в идеале стоит смотреть на домохозяйства в расширенном понимании, когда, условно, дети берут ипотеку, а родители для них — кредит на мебель, но дети все равно платят за оба кредита. Бывают случаи, когда человек взял один кредит, а на самом деле платит по трем, да еще и друзьям-родственникам отдает долги», — пояснил изданию старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.

Как писало «URA.RU» ранее, благодаря единой базе данных банки смогут оценивать совокупную задолженность заемщиков. Сейчас из-за того, что банки передают данные по одним заемщикам в одно кредитное бюро, по другим — в другое, кредитным организациям приходится запрашивать информацию у всех крупных участников рынка, на что уходит много сил и времени.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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