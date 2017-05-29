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29 мая 2017
28 мая 2017
09:45  29 мая 2017 1

Центробанк начинает борьбу с закредитованностью россиян

Клипарт, разное. Екатеринбург, банк, аренда помещений
Многие россияне имеют более двух кредитовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЦБ собирается собрать в одной базе данные о долговой нагрузке клиентов, чтобы у банков была полная информация о кредитной истории заемщиков.

Благодаря безе данных, как считают в ЦБ, банки смогут оценивать совокупную задолженность заемщиков, пишет РБК ссылаясь на обзоре финансовой стабильности регулятора за четвертый квартал 2016 — первый квартал 2017 года.

Решение ЦБ о создании базы данных — это ответ на запрос банков, микрофинансовых организаций (МФО) и потребительских кооперативов. Большинство респондентов выступили за использование показателей PTI (платежи к уровню доходов), который оценивает соотношение долговой ежемесячной нагрузки заемщиков к их долгу.

Как поясняет заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова, из-за того, что банки передают данные в одно кредитное бюро, другие — в другое, кредитным организациям приходится запрашивать всех крупных участников рынка БКИ, на что уходит много сил и времени.

Сейчас на рынке кредитных историй работает четыре крупных игрока — «Эквифакс», НБКИ, «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) и «Русский стандарт». Они концентрируют у себя практически весь рынок, однако информация по некоторым банкам может между ними не пересекаться.

Количество заемщиков, имеющих более одного кредита, существенно и варьируется от 39,2 до 34,3%, говорится в «Обзоре финансовой стабильности». В среднем на одного заемщика приходится более 1,6 действующего кредитного договора.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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