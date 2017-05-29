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29 мая 2017
17:20  29 мая 2017 2

Соцопрос: новый электоральный рейтинг Путина побил все рекорды

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
За Путина не готов проголосовать только каждый пятыйФото: Александр Мамаев © URA.RU

Четверо из пяти россиян, готовых прийти на выборы, проголосовали бы за действующего президента Владимира Путина. К такому выводу пришли специалисты «Левада-Центра» после проведения социологического опроса.

Таким образом, электоральный рейтинг Путина достиг исторического максимума: если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 82% избирателей, которые точно придут на выборы, проголосовали бы за него, передает «Дождь», ссылаясь на данные соцопроса.

Уточняется, что т. о. за действующего главу РФ отдали бы голос 63% респондентов. При этом 6% проголосовали бы за Владимира Жириновского, 3% — за Геннадия Зюганова, 2% — за Алексея Навального. 9% опрошенных заявили, что не пришли бы на выборы или не знают, придут ли они, а 5% ответили, что пришли бы, но не знают, за кого голосовать.

В «Левада-Центре» отметили, что 82% — максимальный результат за всю историю электорального рейтинга Владимира Путина. Так, за год до прошлых выборов, в которых принимал участие президент, его рейтинг составлял 68%, а накануне выборов 2008 года — 43%.

Как писало «URA.RU» ранее, согласно опросу ВЦИОМ, более 82 процентов россиян одобряют деятельность главы государства. Большинство респондентов отметили, что решение важных государственных вопросов они бы доверили именно Путину.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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