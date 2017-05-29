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Главные новости Пермского края
18:34  29 мая 2017 0

Фотографию пьяного пермского депутата назвали предвыборным вбросом. ФОТО

Знающие люди говорят, что в баре "Фортуна", где якобы выпивал депутат, уже давно другой полФото: соцсети

Снимок, на котором изображен мужчина, похожий на депутата Земского собрания Краснокамского района, сделан не в этом году. По мнению экспертов, появление провокационного фото в соцсетях — это предвыборная провокация.

На снимке, который появился в соцсетях в субботу, 29 мая, просматриваются черты лица депутата Земского собрания, кандидата в главы Краснокамского района Юрия Ильюшенко. Как пишет пользователь под ником deligent, фото было сделано в пермском баре «Фортуна». Мужчина лежит на полу явно в нетрезвом состоянии. Судя по тянущимся к нему рукам, компания пытается поднять своего товарища на ноги. «Не очень уверенно, видимо, себя чувствует перед выборами кандидат, представляющий краевую власть», — рассуждает блогер.

Источники «URA.RU» утверждают, что скандальной фотографии не менее двух лет — пол в баре «Фотруна» уже давно другой. А пермский политик Константин Окунев, заявивший о намерении баллотироваться на пост губернатора Пермского края, назвал появление снимка в открытом доступе предвыборным фарсом. «Напоминающий трагикомедию конкурс по выборам главы Краснокамского района вполне ожидаемо превратился в фарс. В течение нескольких месяцев переносилась дата голосования, менялись правила игры. Все это время краевые власти давили на депутатов, правдами и неправдами требовали от них отдать свой голос „нужному человечку“. Когда аргументы закончились, в ход пошла чернуха и шантаж», — пишет политик на своей страничке в Facebook.

По мнению Окунева, цель тех, кто осуществил вброс, — желание волнение в депутатском корпусе Краснокамского земства. «Намекнуть, что в случае непокорности, следующим героем разоблачений может стать любой из них», — пишет политик.

Выбирать главу Краснокамского района будет Земское собрание, однако газета «Наш город — Краснокамск» решила провести в соцсетях опрос, за кого бы проголосовали простые жители. Именно Юрий Ильюшенко занял первое место, набрав почти 41% голосов.

Анна Белкина
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