Число жертв урагана в Москве достигло 11, среди них дети

20:10 29 мая 2017 0

Жизни людей угрожают остановки и деревья Фото: соцсети, ramizmustafaev, взято с varlamov.ru

Число жертв урагана в Москве и Подмосковье растет. На данный момент известно уже об 11 погибших, об этом со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах передает «Интерфакс».

Агентство уточняет, что среди жертв есть ребенок — 11-летняя девочка. На нее упало дерево, школьница от полученных травм скончалась.