20:55 29 мая 2017 0

Возможно, в ГУФСИН надеются, что святыня волшебным образом исправит ситуацию? Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В исправительную колонию №5 в Нижнем Тагиле, заключенные которой жаловались на пытки, привезли мощи двух святых — святителя Николая Чудотворца и великомученицы Анастасии Узорешительницы. Об этом «URA.RU» сообщили в Главном управлении ФСИН по Свердловской области.

«Сопровождали святыню три священнослужителя: иерей Александр Березов, иерей Михаил и клирик отец Олег, — рассказали агентству в пресс-службе пенитенциарного ведомства. — С самого утра в храме священнослужители отслужили Божественную Литургию, затем с хором храма совершили крестный ход и вынос мощей на территорию плаца».

Затем, как сообщают в ГУФСИН, священники отслужили молебен. После службы все желающие приложились к раке с мощами святых.

Мощи Николая Чудотворца и Анастасии Узорешительницы из Скорбященского женского монастыря (расположен также в Н. Тагиле) уже не в первый раз приезжают к заключенным. Так, в 2014 году эта же рака побывала в женской колонии №6, в которой отбывала наказание Евгения Чудновец, осужденная за репост изображения с обнаженным мальчиком, оправданная впоследствии судом.

Тагильская колония №5 оказалась в центре скандала в середине мая: заключенный, содержавшийся в другой колонии (в ИК-26 Тавды), Фарух Бердиев, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии о жутких пытках, которым подвергался он и другие заключенные в ИК-5 Н.Тагила. После этого он пропал: позже выяснилось, что его в срочном порядке вывезли в «тайное место», а потом перевезли в ИК-63 г. Ивделя.

После этого в Нижнем Тагиле развернулась целая серия событий: общественник и журналист, руководитель агентства «Между строк» Егор Бычков вышел с пикетом против пыток в ИК-5. Когда туда же приехал журналист федерального издания «РБК» снимать сюжет об этой колонии, их обоих, а также двоих бывших заключенных (которые были задействованы в съемках) задержали люди в камуфляже и масках и доставили в полицию.