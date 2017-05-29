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29 мая 2017
20:55  29 мая 2017 0

Может, поможет? В «пыточную» ИК-5 Нижнего Тагила привезли мощи Николая Чудотворца. ФОТО

Возможно, в ГУФСИН надеются, что святыня волшебным образом исправит ситуацию?Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В исправительную колонию №5 в Нижнем Тагиле, заключенные которой жаловались на пытки, привезли мощи двух святых — святителя Николая Чудотворца и великомученицы Анастасии Узорешительницы. Об этом «URA.RU» сообщили в Главном управлении ФСИН по Свердловской области.

«Сопровождали святыню три священнослужителя: иерей Александр Березов, иерей Михаил и клирик отец Олег, — рассказали агентству в пресс-службе пенитенциарного ведомства. — С самого утра в храме священнослужители отслужили Божественную Литургию, затем с хором храма совершили крестный ход и вынос мощей на территорию плаца».

Затем, как сообщают в ГУФСИН, священники отслужили молебен. После службы все желающие приложились к раке с мощами святых.

Новость по теме
«Нурик и его команда просто садисты». Зека, рассказавшего о пытках в ИК-5 Нижнего Тагила, увезли на Север. Между ГУФСИН и ОНК — война

Мощи Николая Чудотворца и Анастасии Узорешительницы из Скорбященского женского монастыря (расположен также в Н. Тагиле) уже не в первый раз приезжают к заключенным. Так, в 2014 году эта же рака побывала в женской колонии №6, в которой отбывала наказание Евгения Чудновец, осужденная за репост изображения с обнаженным мальчиком, оправданная впоследствии судом.

Тагильская колония №5 оказалась в центре скандала в середине мая: заключенный, содержавшийся в другой колонии (в ИК-26 Тавды), Фарух Бердиев, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии о жутких пытках, которым подвергался он и другие заключенные в ИК-5 Н.Тагила. После этого он пропал: позже выяснилось, что его в срочном порядке вывезли в «тайное место», а потом перевезли в ИК-63 г. Ивделя.

После этого в Нижнем Тагиле развернулась целая серия событий: общественник и журналист, руководитель агентства «Между строк» Егор Бычков вышел с пикетом против пыток в ИК-5. Когда туда же приехал журналист федерального издания «РБК» снимать сюжет об этой колонии, их обоих, а также двоих бывших заключенных (которые были задействованы в съемках) задержали люди в камуфляже и масках и доставили в полицию.

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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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