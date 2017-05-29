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29 мая 2017
21:22  29 мая 2017 0

Помощник депутата Госдумы задержан как посредник по делу Юревича

Юревич Михаил Архив Челябинск, юревич михаил
В деле Юревича все больше подробностейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Помощник депутата Госдумы РФ, директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа» Андрей Чуркин задержан по делу экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По версии следствия, Чуркин выступал посредником в получении взятки в 3,4 млрд рублей.

В отношении Чуркина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в пресс-службе СК РФ, расследование уголовного дела продолжается.

В отношении самого бывшего губернатора возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следователей, Юревич с января 2011 по январь 2014 года за действия получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд рублей.

Наталия Вершинина
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