Помощник депутата Госдумы задержан как посредник по делу Юревича

21:22 29 мая 2017 0

В деле Юревича все больше подробностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Помощник депутата Госдумы РФ, директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа» Андрей Чуркин задержан по делу экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По версии следствия, Чуркин выступал посредником в получении взятки в 3,4 млрд рублей.

В отношении Чуркина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в пресс-службе СК РФ, расследование уголовного дела продолжается.

В отношении самого бывшего губернатора возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следователей, Юревич с января 2011 по январь 2014 года за действия получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд рублей.