Поставлена точка в споре о праве работодателя запретить выезд за границу

Работодатели в России не имеют права запрещать своим сотрудникам выезд за границу, если те не имеют допуска к государственной тайне. Ограничение права сотрудников на выезд за рубеж противоречит положениям статей 3 Трудового кодекса РФ, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

«Согласно части 1 статьи 3 Трудового кодекса РФ, каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. В силу части 2 статьи 3 ТК РФ никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Таким образом, работодатель не вправе запретить работнику (в случае если у него нет допуска к сведениям, составляющим гостайну) посещение стран», — отметил Машаров в разговоре с ТАСС.

Эксперт уточнил, что за административные нарушения в такой ситуации компании грозит штраф до 100 тысяч рублей по статье 5.62 КоАП РФ. Для юридических лиц санкции составляют от 50 до 100 тысяч рублей, для физических — от 1 до 3 тысяч. Введение условия проводить отпуск только в России также считается нарушением, если сотрудник не связан с государственной тайной. Более того, работники не обязаны информировать руководство о своих зарубежных поездках, если не имеют соответствующего допуска.

Дополнительные ограничения выезда за пределы страны возможны для граждан, призванных на военную или альтернативную службу, подлежащих призыву и получивших повестку, а также для лиц с судебной задолженностью более 10 тысяч рублей, находящихся под следствием или осужденных. Запрет на выезд распространяется также на признанных банкротами или тех, кто при оформлении загранпаспорта предоставил ложные сведения.