Поставлена точка в споре о праве работодателя запретить выезд за границу
Сотрудник не обязан уведомлять работодателя про выезд за границу
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Работодатели в России не имеют права запрещать своим сотрудникам выезд за границу, если те не имеют допуска к государственной тайне. Ограничение права сотрудников на выезд за рубеж противоречит положениям статей 3 Трудового кодекса РФ, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
«Согласно части 1 статьи 3 Трудового кодекса РФ, каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. В силу части 2 статьи 3 ТК РФ никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Таким образом, работодатель не вправе запретить работнику (в случае если у него нет допуска к сведениям, составляющим гостайну) посещение стран», — отметил Машаров в разговоре с ТАСС.
Эксперт уточнил, что за административные нарушения в такой ситуации компании грозит штраф до 100 тысяч рублей по статье 5.62 КоАП РФ. Для юридических лиц санкции составляют от 50 до 100 тысяч рублей, для физических — от 1 до 3 тысяч. Введение условия проводить отпуск только в России также считается нарушением, если сотрудник не связан с государственной тайной. Более того, работники не обязаны информировать руководство о своих зарубежных поездках, если не имеют соответствующего допуска.
Дополнительные ограничения выезда за пределы страны возможны для граждан, призванных на военную или альтернативную службу, подлежащих призыву и получивших повестку, а также для лиц с судебной задолженностью более 10 тысяч рублей, находящихся под следствием или осужденных. Запрет на выезд распространяется также на признанных банкротами или тех, кто при оформлении загранпаспорта предоставил ложные сведения.
Ранее Евгений Машаров уже напоминал, что российское трудовое законодательство строго регулирует права работников на отпуск и защищает их от неправомерных действий со стороны работодателей, включая попытки вернуть сотрудника из отпуска без его согласия, что также влечет наложение административных штрафов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.