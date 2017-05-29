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29 мая 2017
23:23  29 мая 2017 1

Мэр Екатеринбурга Ройзман поддержал фильм «Он вам не Димон»

Отчет Главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана о результатах деятельности за 2016 год. Екатеринбург , ройзман евгений
Мэр Екатеринбурга выпустил очередной ролик на своем Youtube-каналеФото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о своем отношении к оппозиционеру Алексею Навальному, делу блогера Руслана Соколовского и нашумевшей истории о задержании московской полицией 9-летнего ребенка за чтение стихов. Обо всем этом глава города, собравшийся баллотироваться в губернаторы Свердловской области на сентябрьских выборах, высказался в очередном видеоролике на своем Youtube-канале.

По словам Ройзмана, на встречах с детьми — учениками школ и студентами колледжей — у него часто спрашивают о его отношении к Навальному, о фильме «Димон», и об уголовном деле Соколовского, поэтому очередной выпуск градоначальник решил посвятить именно этим темам.

«К Навальному я отношусь совершенно нормально. И то, что он идет в президенты — это его дело, ему есть 35 лет и ему есть, что сказать. Пусть любой другой, кому есть, что сказать, тоже идет в президенты, — заявил Ройзман. — Считаю, что президентские выборы — это обязательные дебаты. Мало того, если кандидат в президенты отказался от дебатов, надо снимать его кандидатуру».

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Отвечая на вопрос о фильме «Димон», мэр оказался куда менее многословен, лишь отметив, что он смотрел ленту и считает, что в ней изложена вся правда. «На такие вещи обязательно надо отвечать», — добавил Ройзман.

Говоря судебном разбирательстве с блогером Соколовским, мэр заявил, что уголовное дело было нелепое и его не нужно было начинать, добавив, что Руслану с учетом его наказания — условного срока — нужно быть «внимательным и осмотрительным».

Конфликт с задержанием школьника на Арбате в минувшие выходные, по мнению мэра, может быть заглажен искренними извинениями со стороны сотрудников полиции:

«Парень не попрошайничал, он читал стихи, и если он так зарабатывал деньги — слава богу, потому что в его возрасте мы это делали по-другому. Я с 12-13 лет разгружал вагоны, а деньги отдавал домой. Моему отцу можно было предъявить, что он меня заставлял не стихи читать, а вагоны разгружать, — подчеркнул Ройзман. — У нас парни ходили на ВИЗе раков ловили, варили и возле пивных тоже зарабатывали деньги. Потому что у парней должны быть карманные деньги. Еще два умника украли ящик коньяка, вылили его, а бутылки сдали. Это совершенно нормально, когда дети пытаются зарабатывать. Поверьте, им есть на что потратить деньги. А что касается полиции, никто так и не сумел объяснить, зачем задержали парня. И здесь единственный выход — просто принести извинения».

Сергей Демин
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