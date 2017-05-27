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27 мая 2017
26 мая 2017
11:02  27 мая 2017 0

Полицейские извинились перед родителями мальчика, задержанного за чтение стихов

Угрозы кандидату Колесниковой Элине. задержание Курган , уаз, полицейская машина
Ребенка на полицейской машине увезли в отделениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полицейские извинились перед родителями мальчика, задержанного в Москве за чтение стихов. Как сообщает «Эхо Москвы», при этом представители ведомства так и не пояснили, почему увезли ребенка в отделение.

Как рассказала радиостанции адвокат Татьяна Соломина, в полиции принесли извинения семье 9-летнего школьника, которого накануне задержали в районе Арбата за чтение стихов. Протокол, составленный в отношении родителя ребенка, будет аннулирован, добавила юрист. По мнению Соломиной, к такому результату привел общественный резонанс, вызванный сообщениями СМИ.

Напомним, полицейские задержали 9-летнего мальчика, который на улице читал фрагменты из «Гамлета». Стражи порядка заподозрили ребенка в попрошайничестве. На отца школьника составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мать мальчика заявила, что находилась рядом и безуспешно пыталась помешать задержанию сына.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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