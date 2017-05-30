03:15 30 мая 2017 0

Продавцы за отдельную плату предлагали перепрошивку, позволяющую смотреть российские телепрограммы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила продажу телевизионной аппаратуры, которая позволяла бы просматривать запрещенные российские телеканалы. Всего за 1900 гривен (около 4 тыс. рублей) предприниматели из Харькова предлагали покупателям услуги по перепрошивке смарт-телевизоров.

Как сообщает телеканал «Звезда», предложение пользовалось среди харьковчан спросом. Разработали программное обеспечение украинские ИТ-специалисты, они же занимались администрированием интернет-ресурсов для поддержки трансляции запрещенных каналов. Хостинг осуществляла одна из крупнейших на Украине провайдерских компаний.

В настоящее время уголовное дело заведено и расследуется по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Отметим, просмотр ряда российских каналов на Украине был запрещен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания из-за угрозы интересам страны.