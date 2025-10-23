ЕС утвердил 19-ый пакет антироссийских санкций
23 октября 2025 в 11:25
Фото: © URA.RU
Европейский союз официально одобрил 19-ый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Ранее представители ЕС озвучили, что данные рестрикции позволят ограничить въезд российских дипломатов на территорию ЕС.
