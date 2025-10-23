«Принес Киеву минимум 70 миллионов»: Зеленский разрешил Верке Сердючке выступать за рубежом

Данилко может заработать на гастролях в Европе минимум 670 миллионов рублей Фото: Maxim Burlak / Russian Look / Global Look Press

Украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, получи разрешение на выезд из Украины на гастроли за рубежом. Там он может заработать около 700 миллионов рублей, пишут в соцсетях.

«52-летнему Андрею Данилко (настоящее имя Сердючки) с трудом удалось получить разрешение на выезд с Украины. Почти в каждом городе Европы у Данилко солдаут», — пишет telegram-канал SHOT. Отмечается, что каждый из шести прошедших концертов принес примерно по 50 миллионов рублей. Как пишет канал, еще в семи оставшихся городах выручка ожидается не меньше, а в немецком Людвигсбурге — даже больше: продано 7100 билетов из 7200, а команда. Итого артист может заработать минимум 670 миллионов рублей.