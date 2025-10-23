ЕС принял 19-ый пакет санкций против России
23 октября 2025 в 11:39
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Европейский союз официально принял 19-ый по счету пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Заявление европейский дипломат разместила у себя в соцсетях.
